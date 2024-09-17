Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Fed'in faiz kararı öncesi piyasalar belirsizlik içinde. Asya borsaları karışık hareket ediyor.

17.09.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsaları karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlenirken, Fed'in gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini kaydederek, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Asya tarafında da yeni işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore'de resmi tatil sebebiyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmiyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da temmuz ayına ilişkin üçüncül sanayi faaliyet endeksi yüzde 1,4 yükselişle beklentilerin üzerine artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi, dün 28 Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez 140 seviyesinin altına gelmesinin ardından 140,6 seviyesinden kapanırken, yeni günde önceki kapanışa paralel 140,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı öncesi bölge borsalarının temkinli bir seyir izlediğini söyledi.

BoJ'un geçtiğimiz ay piyasa beklentilerinin dışında bir faiz artırım kararı aldığını hatırlatan analistler, yatırımcıların perşembe günü açıklanacak BoJ'un faiz kararına odaklandığını söyledi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 36.204 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 17.646 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 kazançla 83.053 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Japonya, Finans, Hakim, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
10:06 Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan’ın karşısına çıkmak istiyorum Ahmet Davutoğlu: Beni cumhurbaşkanı adayı ilan edin, Erdoğan'ın karşısına çıkmak istiyorum
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
16:53 Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti Papua Yeni Gine’de kabile savaşı Böyle barbarlık görülmedi: 30 kişi hayatını kaybetti! Papua Yeni Gine'de kabile savaşı
16:30 Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı Kırmızı ışıkta geçen Scooter otomobil ile çarpıştı
16:01 Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu
16:00 Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü Gece kulübüne giden Melissa Vargas, dans performansıyla hayrete düşürdü
15:55 Mehmet Ali Erbil’nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel Mehmet Ali Erbil'nin 40 yaş küçük sevgilisi cinsel hayatlarını ortaya saçtı: Çok güzel
15:52 Düğüne ’’patlama’’ molası Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti Düğüne ''patlama'' molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti
15:50 Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu Dünyanın yaşayan en yaşlı insanı 116 yaşındaki Itooka oldu
15:45 Hindistan’da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı Hindistan'da bir adam,15 kadınla evlendi, kadınlardan mahrem görüntüleri yayınlamakla tehdit ederek fidye aldı
15:21 Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi Ayhan Bora Kaplan davasında ara karar! Tutuklu 18 sanığın tahliyesi reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 11:44:30. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement