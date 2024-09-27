Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Çin'de PBoC zorunlu karşılık oranlarını düşürdü.

27.09.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ile beklentilerin dahilinde büyümesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleyi "yumuşak iniş" ile sonlandırabileceği ve ekonomiye zarar vermeyeceği öngörüsüyle pozitif bir seyir izleniyor.

Asya'da yeni işlem gününde Güney Kore ve Hindistan hariç alış ağırlıklı bir seyir görülürken, Çin Merkez Bankası (PBoC), banka ve kredi kuruluşları için zorunlu karşılık oranlarını 50 baz puan düşürdüğünü bildirdi.

PBoC'den yapılan açıklamada, zorunlu karşılık oranlarının bugünden itibaren yüzde 0,5 oranında azaltılacağı belirtildi.

Piyasaya yeterli nakit sağlanması amaçlanan kararın, 1 trilyon yuanlık (yaklaşık 140 milyar dolar) nakit varlığı serbest bırakması bekleniyor.

Çin'de her finans kuruluşu için ayrı zorunlu karşılık oranı uygulanırken, kararın ardından zorunlu karşılık oranlarının ağırlıklı ortalamasının yüzde 6,6'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Analistler, Çin'in ekonomik teşvik hamlelerinin ülkenin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, ülkedeki pay piyasalarında risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Çin'de sanayi karları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 17,8 düşüş kaydetti.

Japonya'da ise eylül ayı Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda 2,2 artışla beklentiler dahilinde gerçekleşirken, temmuz ayı öncü endeks 109,3 oldu.

Öte yandan, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) başkanlık seçimini geçmişte tarım ve savunma bakanlıkları yapan eski LDP Genel Sekreteri İşiba Şigeru kazandı.

İlk tur sonuçlarının ardından dün günü yatay seyirle 144,8 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 143,4 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 39.829 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 2.649 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,7 primle 3.083 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,8 yükselişle 20.481 puanda seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 85.762 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Borsa, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:19:45. #1.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement