Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD başkanlık seçimleri öncesi Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor, Çin'de pozitif veriler var.

05.11.2024 10:16
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, birbirine çok yakın gelen anket sonuçları ve siyasi belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip edilirken, son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Çin piyasalarında olumlu veri akışı ve hükümetin açıklamaları sonrasında risk iştahı arttı.

Çin Başbakanı Li Qiang, mali politika ve para politikası için geniş bir alana sahip olduğunu belirterek, ülkenin yaklaşık yüzde 5'lik ekonomik büyüme hedefine ulaşacağını yineledi.

Bölgede açıklanan verilere göre Çin'de ekim ayı Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,0 ile beklentileri geride bırakırken, aynı döneme ilişkin Caixin bileşik PMI 51,9 ile yüksek kalmaya devam etti.

Eylül ayında Caixin hizmet sektörü PMI ve Caixin bileşik PMI 50,3 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası faiz oranını beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,35 seviyesinde sabit tuttu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 38.596 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.577 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 2,1 yükselişle 3.381 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 20.858 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 değer kaybıyla 78.404 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Politika, Hükümet, Ekonomi, Finans, Hakim, Son Dakika

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