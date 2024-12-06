Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsaları, Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, Fransa ve Güney Kore'deki siyasi belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere dünya genelinde bugün açıklanacak yoğun veri gündemi öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya piyasalarında da siyasi kargaşanın varlığını koruduğu Güney Kore'de Cumhurbaşkanı Yoon'un iktidar partisi lideriyle bugün bir görüşme yapması beklenirken satış baskısı öne çıkıyor.

ABD tarifelerinin Çin ekonomisi üzerindeki etkileri netlik kazanmazken, Japonya'da açıklanan verilerden alınan sinyaller risk iştahını törpüledi.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da reel ücretler ekim ayında yüzde 1,4 artarken, aynı dönemde hanehalkı harcamaları aylık yüzde 2,9 ile tahminlerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, Japonya'da düzenli çalışanların temel ücretlerinin artış kaydetmesinin pozitif bir ekonomik döngünün yeni bir işareti olduğunu belirterek, piyasalarda Japonya Merkez Bankasının (BoJ) kısa vadede bir faiz artışı yapabileceği spekülasyonlarını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan Hindistan Merkez Bankası (RBI) zayıf ekonomik görünüme rağmen, yüzde 4'lük enflasyon hedefine hala uzak olduğunu işaret ederek politika faizini sabit bıraktı.

Dolar/yen paritesi ise güne yüzde 0,1 düşüşle 149,94 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 39.054 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.428 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,20 artışla 3.409 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,91 artışla 19.925 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 81.695 puandan işlem görüyor.