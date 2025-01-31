Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD'nin gümrük vergisi açıklamalarıyla Asya borsalarında düşük işlem hacmi ve karışık grafikler görülüyor.

31.01.2025 10:17
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Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişelerinin devam etmesi ve bu ortamda ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin önemli ticaret ortaklarına ilave gümrük vergisi uygulayacağını kesin bir dille ifade etmesi, piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Küresel piyasalarda bilanço döneminde teknoloji sektöründe önde gelen bazı firmaların beklentilerin üzerinde kar açıklamaları sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, tatil sebebiyle bazı borsaların kapalı olduğu Asya'da işlem hacimleri düşük kaldı. Asya'da, ay takvimine göre yeni yılın başlangıcının kutlandığı Çin ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, ülkede enflasyonun güç kazanmaya devam ettiğini belirterek, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) parasal sıkılaşma sürecinde yeni politika adımları atabileceğini söyledi.

Bununla birlikte, Japonya'da aralık ayında sanayi üretimi önceki aya göre yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık olarak yüzde eksi 1,1 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 3,7 artışla öngörülerin üzerinde yükselirken, aylık bazda yüzde eksi 0,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 39.607 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,8 düşüşle 2.517 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 artışla 77.202 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hindistan, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

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