Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, söz konusu belirsizlikler Asya piyasalarındaki karışık seyirde etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortaklarından biri olan Çin'in Devlet Başkanı Şi Cinping'den özel sektöre yönelik güven mesajları dikkati çekti.

Dün açıklamalarda bulunan Şi, özel sektörün sorunlarını ele almak üzere, üst düzey devlet ve parti yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin buluştuğu sempozyumdaki konuşmasında, özel sektörü geliştirmeye yönelik ilkelerin ve politikaların Çin karakterindeki sosyalist sisteminin parçası olduğunu belirterek, "Bunlar değişemez ve değişmeyecek." dedi

Devletin özel işletmeler ve girişimcilerin yasal haklarını koruyacağı sözünü veren Şi, "Ancak ülkemizin kanunla yönetilen bir sosyalist ülke olduğunu, özel girişimlerin yasa dışı faaliyetlerinin soruşturmadan ve cezalandırmadan kaçamayacağını da unutmamamız gerek." ifadesini kullandı.

Şi, özel sektörün karşılaştığı güçlüklerin ve sınamaların sanayideki dönüşümden ve yeniden yapılanmadan kaynaklandığını, bunların uzun vadeli değil geçici olduğunu ve üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Merkezi hükümetin özel sektör firmalarını destekleyeceğini, adil rekabet ve üretimin önündeki engelleri kaldıracağını kaydeden Şi, "Rekabetçi altyapı sektörlerini piyasaya açacak, özel şirketlerin finansman zorluklarını ve yüksek finansman maliyetlerini çözmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Analistler, Çin'in ABD'nin ek gümrük vergisi yaptırımlarından minimum şekilde etkilenmek için ülkedeki özel sektörün rekabetçiliğini artırmaya çalıştığını ifade ederek, yönetimin sektörel kırılganlığı da azaltmak istediğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerle, Hong Kong'da işlem gören Çin'in önde gelen akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık yüzde 5'e yakın, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 1,4 ve çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 1,3 artışla işlem görüyor.

Japonya tarafında ise 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,41 seviyesine çıkarak Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ülkedeki enflasyonun güç kazanacağına yönelik beklentiler ve Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizliklerin tahvil piyasaları üzerinde etkili olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 39.326 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükselişle 2.626 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,6 artışla 22.745 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 kayıpla 3.324 puandan işlem görürken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 75.747 puanda seyrediyor.