Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Karışık Seyir

11.06.2026 10:35
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Jeopolitik riskler nedeniyle Asya borsaları karışık bir görünüm sergiliyor, teknoloji hisseleri dikkat çekiyor.

Asya borsaları, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden şiddetli çatışmalara dönüşebileceği endişeleri risk iştahını azaltırken bölgedeki gelişmeler yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Bölgede ABD ve İran unsurlarının çatışma iklimine geri dönebileceği ve savaşın yeni aşamasında tarafların daha sertleşebileceği endişeleri piyasalarda risk fiyatlamalarının sürmesine yol açıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla 10 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere yönelik başlatılan ek "meşru müdafaa" saldırılarının tamamlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşma sağlanamaması halinde İran'a yönelik saldırıların "şiddetli" şekilde süreceğini belirtti.

Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim olurken teknoloji odaklı hisselerde gözlenen toparlanma risk iştahını destekliyor.

Güney Koreli çip üreticisi SK Hynix'in üretim hacmini artırma planını duyurması, bölgede yarı iletken sektörüne yönelik alımları artırdı.

Öte yandan bölgede enflasyon riskleri sürerken gelecek hafta Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı öncesinde Başkan Kazuo Ueda'nın tıbbi tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Ueda'nın 15-16 Haziran'daki toplantıya katılamayabileceği belirtiliyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 artışla 7.764 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 64.251 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 düşüşle 3.982 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 24.174 puan seviyesinde bulunurken Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 yükselişle 74.274 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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