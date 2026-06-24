Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Asya Borsalarında Karışık Seyir

24.06.2026 10:52
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Asya borsaları, Fed'in sıkılaşma endişeleri ve enerji fiyatlarıyla karışık bir şekilde işlem görüyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yıl sonuna kadar agresif bir sıkılaşma sürecine yönelebileceğine ilişkin endişelerin neden olduğu satış baskısının hafiflemesi ve teknoloji hisselerinin tekrar yükselişe geçmesiyle karışık seyrediyor.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomiler üzerinde belirginleşen etkileri, merkez bankalarını beklenenden daha sıkı para politikası duruşu benimsemeye yönlendiriyor.

Savaşın özellikle enerji fiyatları üzerinden yarattığı maliyet baskılarının geçici olmayabileceğine işaret eden sinyaller makroekonomik verilerde keskinleşirken, bu hafta ABD'de açıklanacak Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ile ilk çeyreğe ilişkin nihai büyüme verileri piyasalar açısından kritik önem taşıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı yapabileceği beklentileri güçlendi. Analistler, yarın açıklanacak büyüme verileri ile kişisel tüketim harcamalarının Fed'e ilişkin öngörülerin şekillenmesinde etkili olabileceğini kaydetti.

ABD ve Avrupa tarafındaki satış baskısının yeni günde Asya tarafında yatıştığı görülürken, Güney Kore'de Kospi endeksindeki toparlanma dikkati çekti.

Analistler, şirketlerin yapay zeka ürünlerine talebin devam ettiğini ancak Güney Kore borsasında bu yıl rekorların tazelendiğini, son zamanlardaki sert dalgalanmaların düzeltme hareketi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix'in hisseleri ABD Depo Makbuzu (ADR) ihracı için ABD'nin mali düzenleyicisine yaptığı başvuruda ilerleme kaydedildiğine yönelik haberlerle yüzde 1 yükseldi. Bu hamleyle şirketin daha fazla sermaye çekebileceği tahmin ediliyor.

Samsung Electronics'in hisseleri de şirketin hisse geri alımı yapacağına yönelik haberlerle yüzde 9,8 arttı.

Öte yandan ABD teknoloji şirketi Micron Technology'nin bugün açıklaması beklenen bilançosunun yapay zeka ve teknoloji şirketlerinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğinin kademeli olarak normale döndüğüne dair işaretler bölge piyasalarındaki risk iştahının toparlanmasına katkı verdi.

Öte yandan Japonya Merkez Bankasının (BoJ) son para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda üyelerin bir kısmının merkez bankasının daha fazla faiz artırımı yapılması yönünde görüş bildirdiği ortaya konuldu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,3 artışla 8.471 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 69.222 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 azalışla 4.110 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 kazançla 23.468 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 primle 76.330 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

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