Asya borsalarında karışık seyir izlendi.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliklerin devam etmesiyle izlenen temkinli seyrin Asya'ya da taşındığını söyledi.
Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek aylarda negatif faiz politikasına son verebileceğine yönelik beklentileri artırdı.
Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yıllık yüzde 2,2 olurken, çekirdek TÜFE yüzde 2 artış gösterdi.
Söz konusu gelişmenin ardından, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 39.239 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 150,5 seviyesinde işlem görüyor.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,83 düşüşle 2.625 puana gerildi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artışla 2.995 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 72.890 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 16.590 puanda seyrediyor.
Son Dakika › Ekonomi › Asya Borsalarında Karışık Seyir İzleniyor - Son Dakika
İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefatının ardından ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.
Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.
Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.
Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.
Survivor All Star'a geldiği günden beri yıldızının bir türlü barışmadığı ve sık sık tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayan Sema Aydemir, dün akşam yayınlanan bölümde diskalifiye edildi. İkizinin yarışmadan diskalifiye olduğunu öğrenen Seda ise "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek Pınar'a rest çekti.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, Gazze'deki katliama isyan ederek "Filistin'e özgürlük!" sloganlarıyla kendini ateşe vermişti. Hayatını kaybeden ABD'li askerle ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kesinlikle trajik bir olay" ifadeleri kullanılırken, Hamas ise kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
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