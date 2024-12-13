Asya Borsalarında Negatif Seyir

Ekonomi

Asya borsaları haftanın son işlem gününde, Güney Kore hariç negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Asya tarafında ise piyasaların yakından takip ettiği Çin'de merkezi hükümetin yıllık Ekonomik Çalışma Konferansı'nın dün sona erdiği bildirildi.

Ülkede kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi ile ülkeyi yöneten Komünist Partinin Merkez Komitesinin her yıl aralıkta düzenlediği basına kapalı toplantı, ekonomik politikaların şekillenmesi açısından önem taşıyor.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, dış koşulların olumsuz etkilerinin derinleşmesine ve ekonomide halen çok sayıda zorluk ve sınamalar olmasına karşın Çin ekonomisinin yukarı yönlü eğiliminin değişmediği belirtildi.

2025'te tüketimin teşvik edilmesine yönelik kampanyaların yürütüleceği ve yatırımların kamu harcamalarıyla artırılacağı vurgulanan açıklamada, Çin'in gelecek yılda istikrarlı ekonomik büyümeyi sürdürmesi, istihdamı, fiyat istikrarını ve ödemeler dengesini koruması gerektiği kaydedildi.

Analistler, toplantıdan olumlu mesajlar gelmesine karşın yatırımcılar tarafından yakından takip edilen teşvik söylemlerine yönelik detay eksikliğinin pay piyasalarındaki satış baskısını desteklediğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan Japonya ekim ayı sanayi üretimi yüzde 2,8 yükselmesine karşın tahminleri karşılayamadı. Ülkede ekim ayına ilişkin kapasite kullanım oranı da yüzde 2,6 artış kaydetti.

Dolar/yen paritesi güne yüzde 0,1 artışla 152,8 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 azalışla 39.490 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 primle 2.494 puan seviyesinden günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 20.030 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 düşüşle 3.395 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 80.969 puandan işlem görüyor.