Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikaları etkisiyle negatif bir seyir izleniyor.

20.12.2024 10:17
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Asya borsalarında, Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri, satış baskısının güçlü kalmasına neden olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de ekonominin sıcak kalmayı sürdürmesi ve başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların oluşturmasından endişe edilen enflasyonist baskılar, Fed'in enflasyonla mücadelesini beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği yönünde fiyatlanıyor.

Bu durum tahvil ve pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, dünya genelinde fonlama maliyetlerini de yükseltiyor.

Asya borsalarında da ABD'den gelen haber akışı ve Japonya ile Çin'deki ekonomik gelişmelerle Hong Kong hariç negatif seyir izleniyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon kasım ayında tahminlere paralel şekilde yüzde 2,9 olarak açıklandı. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yakından takip ettiği çekirdek enflasyon ise kasımda yüzde 2,4 oldu.

Bu durum bankanın gelecek yıl faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirse de dolar/yen paritesi 157 seviyesine yakın seyretmeye devam ediyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,10 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,60'ta sabit bıraktı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 39.078 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 azalışla 2.404 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 19.785, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 düşüşle 3.367, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 79.071 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika

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