Asya Borsalarında Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Negatif Seyir

25.07.2025 10:55
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Japonya'nın para politikası belirsizlikleri ve Çin ekonomisine dair endişelerle Asya borsaları düştü.

Asya borsalarında, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasındaki belirsizlikler ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle Güney Kore hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalarda, ticaret görüşmelerinde anlaşma sağlanacağına yönelik iyimserliklere karşın, ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilimin artabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Asya tarafında da ABD ile ticaret görüşmelerindeki ilerlemeler yakından takip ediliyor. ABD'nin yakın zamanda Japonya ile anlaşmaya varmasının ardından Güney Kore de çalışmaları hızlandırdı.

Bu doğrultuda Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile bir araya gelerek, 1 Ağustos tarihine kadar tarifeler konusunda bir anlaşmaya varma taahhüdünü tekrarladı.

Öte yandan, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Güney Kore'nin yeni Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile telefon görüşmesi yaptı. Bakanlar, iki ülkenin ortak müttefiki ABD ile "mevcut stratejik ortamda" hem ikili hem de üçlü işbirliğinin önemini vurguladı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 arttı.

Tokyo'da çekirdek TÜFE de aynı dönemde yüzde 2,9 ile beklentilerin altında yükseldi.

Ülkede haziran Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık 3,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, mayıs ayı öncü endeks 104,8 olarak açıklandı.

Açıklanan Tokyo TÜFE verisinin BoJ'un yüzde 2 olan enflasyon hedefinin üstünde olması bankanın para politikasının gidişatına ilişkin belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Öte yandan Çin'de kömür, alüminyum, polisilikon gibi ürünlerde bu ay yüzde 10 ile 68 civarında artışlar görüldü.

Analistler, Çin'deki kömür fiyatlarının artmasıyla ülkede enerji maliyetlerinde de kayda değer bir yükseliş görülebileceğini belirterek, ülkede tüketici tarafındaki deflasyon endişelerinin yanına sanayi tarafına enerji maliyetlerine ilişkin baskının da eklenmesinin ekonomiye ilişkin endişelerin tetiklenmesine neden olabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,84 azalışla 41.473 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,18 yükselişle 3.196,05 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.593 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 25.391 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 81.526 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

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