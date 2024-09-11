Asya Borsalarında Negatif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında Hindistan hariç negatif seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta yapması beklenen faiz indiriminin büyüklüğüne yönelik belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

Asya tarafında da ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi satıcılı seyir hakim olurken, satış eğilimine Japon pay piyasaları öncülük ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Junko Nakagawa bugün yaptığı açıklamada enflasyonun yolunda gitmesi durumunda faiz oranlarını artırmaya hazır olduklarının sinyalini verirken "Reel faiz oranlarının şu anda çok düşük olduğu göz önüne alındığında, ekonomik ve fiyat tahminlerimizin yakalanması halinde, yüzde 2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma açısından parasal desteğin derecesini ayarlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklama sonrası Japon yeni dolar karşısında yüzde 1'den fazla değer kazanırken, dolar/yen paritesi 140,72 ile 28 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Öte yandan bölgede açıklanan verilere göre Güney Kore'de işsizlik oranı yüzde 1,9 seviyesine geriledi. Temmuz ayına ilişkin işsizlik oranı yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyordu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüşle 35.591 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 azalışla 2.513 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.719 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybıyla 17.078 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 81.990 puandan işlem görüyor.