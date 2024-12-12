Asya Borsalarında Pozitif Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında yeni işlem gününde, Hindistan hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası piyasalarda pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın Çin'e uygulayacağı ek gümrük tarifeleri söylemlerine yenisini eklememesi ve Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin bir nebze de olsa yatışması sonrası Asya piyasalarında Hindistan hariç alıcılı bir seyir izleniyor.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, bugün yaptığı açıklamada 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra, Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Güney Kore'de 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanı sırasında "sıkıyönetim komutanı" olarak atanan Genel Kurmay Başkanı Park An-su'nun görevden alındığını açıkladı.

Analistler, bölgedeki siyasi gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, siyasal kriz sonrası finansal çevreler tarafından yapılan güven verici açıklamaların ülkede risk iştahının canlı kalmasını desteklediğini kaydetti.

Öte yandan, Çin ve Tayvan arasında uzun bir süredir devam eden gerilim varlığını koruyor. Bugün, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 34 askeri hava aracı ve 16 geminin tespit edildiği bildirildi.

Dolar/yen paritesi güne yüzde 0,1 artışla 152,7 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 39.896 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 primle 2.485 puan seviyesinden günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 artışla 20.500 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 yükselişle 3.457 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 81.423 puandan işlem görüyor.