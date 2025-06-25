Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

25.06.2025 09:56
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İsrail-İran geriliminin azalmasıyla Asya borsaları yükseldi, Powell'ın açıklamaları etkili oldu.

Asya borsalarında, İsrail- İran arasındaki tansiyonun azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Powell, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomi ve enerji piyasalarına etkilerini öngörmek için henüz erken olduğunu belirterek, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

Para politikasına ilişkin olarak, enflasyonun beklenenden yavaşlaması veya iş gücü piyasasının zayıflaması halinde faiz indirimlerinin öne çekilebileceğini belirten Powell, enflasyonun yüksek seyretmesi ya da iş gücü piyasasının güçlü kalması halinde ise indirimlerin gecikeceğini ifade etti.

Öte yandan, NATO Zirvesi'ne katılmak için dün Avrupa'ya giden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.

İran'ın tüm nükleer tesis ve kapasitesini yok ederek savaşı durdurmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu bildiren Trump, ayrıca "Çin, artık İran'dan petrol almaya devam edebilir. Umarım ABD'den de bol miktarda petrol satın alırlar." ifadesini paylaştı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail ile İran arasında "gerçek bir ateşkese" varılmasını desteklediğini dile getirdi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kurulunun 16-17 Haziran'daki toplantı özetini yayımladı. Özette, Japonya ekonomisinin küresel gelişmelerin ülke içine yayılma olasılığı açısından dikkatle izlenmesi gereken bir aşamaya girdiği vurgulandı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da, öncü endeks nisanda 104,2 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artışla 38.946 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 3.453 puandan kapandı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 primle 3.453 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kazanarak 24.451 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 82.643 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, İsrail, Finans, İran, Fed, Son Dakika

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