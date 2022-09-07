Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç geriledi

07.09.2022 10:44
Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Avrupa'da enerji krizi ve resesyon endişelerinin yanı sıra ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri, küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden oluyor. Asya özelinde ise Çin'de ekonomik büyüme üzerinde artan riskler ve Japonya'da zayıflayan yen, fiyatlamalara yön vermeye devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin'in ağustos ayı ihracatı yüzde 7,1 artışla beklentilerin oldukça altında kalırken, Japonya'da öncü endeks 99,6'ya geriledi.

Açıklanan veriler, Çin'de alınan salgın tedbirleri nedeniyle toplam talep ve ticaretin zayıflamaya devam ettiğini ortaya koyarken, Japon hükümetinden düşüş eğilimini sürdüren yene müdahale sinyali geldi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yendeki değer kaybını endişeyle izlediklerini, keskin düşüşün devam etmesi halinde gerekli müdahaleyi yapacaklarını belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi de "hızlı ve tek yönlü" olarak nitelendirdiği yendeki değer kaybını izlediklerini vurgulayarak, "Adımların ne olacağı konusunda yorum yapamam ama gerekli adımlar atılacak." dedi.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artarak 3.246 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 azalarak 2.376 puan ve Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 6.729 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 27.430 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yukarı yönlü hareketine devam ederek 144,4 ile tarihi zirvesini test etti.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 azalışla 19.007 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 59.056 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asya borsaları Çin hariç geriledi - Son Dakika
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