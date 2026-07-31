Asya Borsalarında Teknoloji Ralli - Son Dakika
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Asya Borsalarında Teknoloji Ralli

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Güney Kore çip hisseleri sert yükseldi, Asya borsaları pozitif seyir izliyor.

Asya borsaları teknoloji şirketlerindeki sert yükselişlerle Hong Kong hariç pozitif bir seyir izlerken, Güney Koreli şirketlerin çip hisselerindeki hızlı toparlanma dikkati çekiyor.

Teknoloji hisselerindeki ralli, yapay zeka ile bağlantılı varlıklardaki son satış dalgasının sona ermek üzere olduğuna dair umutları artırdı. Şirketlerin yapay zeka alanındaki büyük harcamalarının kara dönüşeceğine dair iyimserlikle hisselerinde sert yükselişler görülürken, çip üreten şirketlerin hisseleri de son dönemde yaşadıkları keskin düşüşlerin bir kısmını telafi etti.

Analistler, yapay zekaya olan talebin hala sürdürülebilir gibi göründüğünü, dolayısıyla satış dalgasının piyasaların sermaye harcamalarıyla ilgili bazı endişelere aşırı tepki vermesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Güney Koreli şirketlerin çip hisselerinde yüzde 30'u bulan yükselişler görüldü

New York borsasındaki teknoloji hisselerinde görülen sert yükselişler Asya piyasalarına da taşınırken, Güney Kore borsasındaki primler dikkati çekti.

Güney Kore'de Kospi endeksinde işlem gören ülkenin çip devi SK Hynix'in hisseleri yüzde 30, Hanmi Semiconductor ve Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 28 yükselişle alıcı buldu.

Bugünkü rekor artışlara rağmen Kospi endeksi temmuz ayını yaklaşık yüzde 22'lik bir kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor.

BoJ politika faizini değiştirmedi

Japonya piyasalarında Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı değerlendirilirken BoJ, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 1'de sabit tuttu.

Bankadan yapılan açıklamada, Japonya ekonomisinin 2026 mali yılında da yavaşlamış bir hızda da olsa ılımlı bir şekilde büyümesini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle ilkbahar başından bu yana yükselen ham petrol fiyatlarının ekonomik aktiviteyi baskılayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, buna karşın ekonominin hükümetin çeşitli destekleyici tedbirleri, elverişli finansal koşullar ve küresel yapay zeka talebindeki artışın etkisiyle büyümesini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Dün yüzde 3,3 azalışla 157,97 seviyesine kadar gerileyen dolar/yen paritesi bugün yüzde 0,8 artışla 160,7 seviyesinde seyrediyor. Dolar/yen paritesinde dün gerçekleşen sert düşüş Japon ekonomi yönetiminin yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına resmi müdahalede bulunduğuna dair ihtimallere işaret ediyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da temmuz ayına ilişkin Tokyo TÜFE yüzde 2 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, haziran ayına göre hızlandı. Tokyo TÜFE haziran ayında yüzde 1,7 artmıştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 17,9 yükselişle 6.595 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,9 değer kazancıyla 64.254 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 artışla 3.838 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 25.789 puan, Hindistan'da Sensex endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 78.022 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Teknoloji Ralli - Son Dakika

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