Asya Borsalarında Yükseliş Rüzgarı - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Yükseliş Rüzgarı

ABD'nin muafiyet açıklamaları ve Çin'deki iyimserlik Asya borsalarını olumlu etkiledi.

06.03.2025 10:17
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Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, ABD'nin tarifeler konusunda müzakereye açık olduğuna yönelik iyimserlikler ile Çinli teknoloji firmalarına olan ilgi risk iştahını besliyor.

ABD'nin USMCA kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet açıklaması ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in tarifeler konusunda ılımlı mesajları, piyasaların müzakerelere ilişkin umutlarını artırdı.

Öte yandan, Çin'de yapay zeka alanında artan iyimserliklerin etkisiyle Hong Kong'da işlem gören teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artış dikkati çekti.

Bu gelişmelerin yanı sıra artan risk iştahının tahvillerden çıkışları desteklemesiyle bölge genelinde tahvil faizleri yükselirken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,50 ile 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 37.716 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselişle 2.576 puandan kapandı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3 değer kazancıyla 24.311 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 primle 3.387 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 73.858 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Yükseliş Rüzgarı - Son Dakika

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