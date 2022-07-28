Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

28.07.2022 12:06
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya'da pay piyasaları Hong Kong borsası hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya'da pay piyasaları Hong Kong borsası hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırması ve gelecek dönemler için daha yumuşak faiz artışı sinyali vermesi pay piyasalarında risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesi artan belirsizlikler Asya borsalarındaki yükseliş eğilimini sınırladı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 3.282 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,82 artışla 2.435 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 27.815 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 azalışla 135,4'e indi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 yükselişle 56.820 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 034 azalışla 20.599 puan oldu.

YORUMLAR
500
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Hong Kong, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:52 Buğday ve arpa alımı için taban fiyatlar belirlendi
11:41 Coca Cola taahhüt verince, Rekabet Kurulu soruşturmayı kapattı
11:32 Turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de Arao'nun golden önce yaptıkları taraftarı sinirlendirdi
11:13 Nagihan Karadere'nin peş peşe paylaştığı mayolu karelerine Turabi Çamkıran'dan nazar boncuklu yorum geldi
11:10 Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'e yükseltti
10:53 Sivas'ta endişelendiren görüntü! Sadece 3 aylık su kaldı
10:38 Dolar yükselişe geçti! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:36 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticisi Hatice Hezer öldürüldü! Eski HDP'li vekilin ablası olduğu ortaya çıktı
10:32 Piton, plaj havlusu yuttu, veteriner ekip müdahalede başarılı oldu
10:27 Kızının sevgilisi olduğunu öğrendi, mahalleyi birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 12:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement