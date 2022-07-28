ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) politika faizini 75 baz puan artırması ve gelecek dönemler için daha yumuşak faiz artışı sinyali vermesi pay piyasalarında risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesi artan belirsizlikler Asya borsalarındaki yükseliş eğilimini sınırladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi - Son Dakika

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