Asya Pay Piyasaları Pozitif Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Pay Piyasaları Pozitif Başladı

Asya pay piyasaları, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya pozitif başladı. Japonya Merkez Bankası'nın açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Nikkei 225 endeksi yüzde 2,13 artışla günü tamamlarken, diğer Asya ülkelerinde de endeksler yükseliş gösterdi.

29.07.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, söz konusu seyrin Asya'da da etkili olduğunu bildirdi.

Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların, bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi beklendiğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,13 artışla günü 38.468 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 153,3 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 değer kazancıyla 2.765 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.890 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 81.860 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kazancıyla 17.315 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Pay Piyasaları Pozitif Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:49 AK Parti’den İsrailli Bakan Katz’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik skandal sözlerine sert tepki AK Parti'den İsrailli Bakan Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal sözlerine sert tepki
09:12 İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı Beyrut’ta uçuşlar askıya alındı, 10’dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı İsrail, Hizbullah mevzilerini vurmaya başladı! Beyrut'ta uçuşlar askıya alındı, 10'dan fazla ülke vatandaşlarını geri çağırdı
07:40 Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı Kurum emekli maaşlarını soran kadına alışveriş kartı vermek istedi, beklemediği bir yanıt aldı
07:13 Erdoğan YRP’li vekil için “Kafadan sıkıntısı var“ dedi, Erbakan’ın yanıtı sert oldu Erdoğan YRP'li vekil için "Kafadan sıkıntısı var" dedi, Erbakan'ın yanıtı sert oldu
07:08 Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai İşte Meclis’ten geçen ilk 5 madde Başıboş köpek düzenlemesinde 14 saatlik mesai! İşte Meclis'ten geçen ilk 5 madde
09:38 Banu Alkan’ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti Banu Alkan'ın evlat acısı yaşayan Safiye Soyman için yayınladığı taziye mesajı tepki çekti
09:11 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü 10 kişilik ekibin kanyon gezisi kabusa dönüştü
09:06 Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi Wilma Elles ve eşi motosiklet kazası geçirdi
09:00 Felaketi yaşayan bölgede en zor gece Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş Felaketi yaşayan bölgede en zor gece! Evleri tehdit altındaki ailelerden çaresiz bekleyiş
08:37 Erdoğan’dan adı Beşiktaş’la anılan Emirhan Topçu’nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı Erdoğan'dan adı Beşiktaş'la anılan Emirhan Topçu'nun annesine: Nereye gönderiyorsun oğlanı?
08:18 Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı Oyuncu Aslıhan Malbora, 10 yıllık sevgilisiyle ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 10:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Pay Piyasaları Pozitif Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement