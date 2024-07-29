Asya Pay Piyasaları Pozitif Başladı

Ekonomi

Asya pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir hakim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararlarının takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, söz konusu seyrin Asya'da da etkili olduğunu bildirdi.

Bu hafta gerçekleştirilecek toplantıların, bankaların yol haritası konusunda ipuçları vermesi beklendiğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) çarşamba günü açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 2,13 artışla günü 38.468 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybıyla 153,3 seviyelerinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,23 değer kazancıyla 2.765 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.890 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 81.860 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 değer kazancıyla 17.315 puanda seyrediyor.