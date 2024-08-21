Asya Pay Piyasalarında Güney Kore Hariç Negatif Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Güney Kore Hariç Negatif Seyir

Küresel piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu öncesinde temkinli bir seyir izliyor. Güney Kore hariç Asya'da negatif bir seyir görülüyor.

21.08.2024 10:16
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Asya pay piyasalarında Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla satış ağırlıklı seyrediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar atılacak adımlara yönelik fiyatlamalarda belirsizlik devam ediyor.

New York borsasındaki negatif seyrin yeni günde Güney Kore hariç Asya'ya da taşındığı görülürken, Çinli teknoloji şirketlerin söz konusu düşüşe öncülük ettiği görülüyor.

Wallmart'ın, Çin'deki düşük tüketici iştahı nedeniyle bazı şirketlerdeki paylarını satacağına ilişkin haber akışı ülkedeki deflasyon endişesinin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olmasına neden oldu.

Öte yandan dolar/yen paritesi dün üst üste üçüncü işlem gününde de gerileyerek yüzde 0,9 azalışla 145,27'den kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 145,9 seviyesinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,29 azalışla günü 37.951 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 değer kazancıyla 2.700 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 düşüşle 17.340 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.855 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 gerilemeyle 80.700 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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