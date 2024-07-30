Asya Pay Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Pay Piyasalarında Satış Ağırlıklı Seyir Devam Ediyor

Asya pay piyasalarında genel olarak satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı. Küresel pay piyasaları, ABD ve Japonya merkez bankalarının para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor. Japonya Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı kararlar, risk iştahını etkileyerek belirsizliklere neden oluyor. Bankanın politika faizini sabit bırakması beklenirken, tahvil alımlarının yakında sonlandırılacağı beklentileri güçleniyor. Diğer yandan, Japonya'da işsizlik oranı haziranda düşerek 2,5'e indi. Nikkei 225 endeksi azalışla günü tamamlarken, dolar/yen paritesi değer kazancıyla seyrediyor. Güney Kore, Hong Kong ve Çin'de ise endeksler düşüş gösterirken, Hindistan'da Sensex endeksi değer kazanmış durumda.

30.07.2024 09:53
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Asya pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD ve Japonya merkez bankalarının yarın açıklayacakları para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izlediğini belirtti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin sonuna yaklaşıldığına dikkati çeken analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) yarın açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülediğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini yüzde 70 ihtimalle sabit bırakacağı öngörülürken, yüzde 30 ihtimalle de 10 baz puan artırabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bankanın tahvil alımlarını yakında sonlandıracağına yönelik beklentilerin ise günden güne güçlendiğini ifade etti.

Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre, işsizlik oranı haziranda 2,5'e indi.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,15 azalışla günü 38.526 puandan tamamlarken dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazancıyla 155 seviyesinde bulunuyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.738 puana gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 değer kaybıyla 16.990 puanda seyrediyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.875 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 81.630 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

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