Asya Piyasalarında Risk İştahı Düşük - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Piyasalarında Risk İştahı Düşük

Güney Kore'deki siyasi tansiyon ve küresel gelişmeler Asya borsalarında satış baskısı oluşturuyor.

05.12.2024 10:17
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Asya borsalarında Güney Kore'deki siyasi tansiyonun etkisiyle risk iştahı düşük kalmaya devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve bu durumun faiz indirimlerinde kendilerine politika alanı sağladığını açıklamasının ardından teknoloji hisseleri öncülüğünde başlayan alış ağırlıklı seyrin etkisiyle pozitif seyrediyor.

Asya piyasalarında ise Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Çin ile uluslararası bir ticaret savaşına girebileceği endişeleri ve Güney Kore'deki gelişmelerle satış baskısı öne çıkıyor.

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Changyong, ülkede sıkıyönetim kargaşasının piyasalarda oynaklığı tetiklediğini belirterek, yeni şoklar yaşanmadığı taktirde oynaklığın kademeli olarak azalacağına yönelik iyimserliğini dile getirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya ile haziran ayında imzalanan ve taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da içeren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın resmi olarak yürürlüğe girdiğini açıklaması da bölge genelinde jeopolitik risklerin artabileceği kaygılarını besliyor.

Öte yandan, dün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,4'te sabit bırakırken, Japonya'nın yüzde 0,3 daralacağını öngördü. Çin tarafında ise ülke ekonomisinin yüzde 4,9 büyüyeceği tahmin edilirken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,7'ye çıkarıldı.

Dolar/yen paritesi ise güne yüzde 0,5 düşüşle 149,70 seviyesinde başladı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 artışla 39.342 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.441 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 3.360 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 düşüşle 19.500 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,3 azalışla 80.692 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Tansiyon, Japonya, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Piyasalarında Risk İştahı Düşük - Son Dakika

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