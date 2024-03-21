Asya Piyasalarında Yükseliş Eğilimi

TÜRSAB Başkanı: Bayram Tatili İç Pazarı Hareketlendirecek

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının iç pazarı hareketlendireceğini belirterek, ara tatil ve bayram tatili döneminde tüm seyahatlerin ekonomik hacminin toplamda 100 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngördüklerini söyledi. Bağlıkaya, yurt içi pazarı daha da hareketlendireceğini ve vatandaşları ülkenin dört bir yanında tatil yapmaya davet ettiklerini ifade etti. Ayrıca, yurt dışı turlar konusunda vize sorununun devam ettiğini ve vatandaşların Balkan turlarına ve Mısır gibi vizesiz destinasyonlara yöneldiğini belirtti. Seyahat acentelerinin bayram tatili için her bütçeye uygun paketler hazırladığını ve vatandaşların tatillerini güvende geçirmeleri için TÜRSAB üyesi seyahat acentelerini tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.