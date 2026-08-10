ATA GYO'nun Varlıkları 1 Milyar Lirayı Geçti - Son Dakika
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ATA GYO'nun Varlıkları 1 Milyar Lirayı Geçti

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ATA GYO, 2026'nın ilk yarısında varlık büyüklüğünü 1 milyar 48 milyon liraya ulaştırdı.

ATA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (ATA GYO) toplam varlık büyüklüğü, yılın ilk yarısında 1 milyar 48 milyon liraya ulaştı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, ATA GYO, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Kira gelirlerine dayalı öngörülebilir iş modelini sürdüren şirket, TMS 29 kapsamında endekslenmiş toplam portföy değerini 984 milyon lira seviyesine taşıdı.

ATA GYO'nun toplam varlık büyüklüğü 1 milyar 48 milyon liraya, öz kaynakları ise 843 milyon liraya ulaştı.

Şirket, yılın ilk yarısında 26 milyon lira hasılat, 16,1 milyon lira brüt kar ve 12 milyon lira esas faaliyet karı elde etti.

Şirketin portföyünü oluşturan projeler, Anadolu'nun ticari potansiyeli yüksek lokasyonlarında konumlanarak sürdürülebilir kira geliri üretmeye devam ediyor.

Kilis Ata Corner projesi de ATA GYO'nun büyüme stratejisi kapsamında geliştirme aşamasındaki önemli yatırımları arasında yer alıyor.

İnşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen projenin, 2027 itibarıyla kira geliri üretmeye başlaması ve portföyün nakit akışını güçlendirerek düzenli kira geliri tabanına katkı sağlaması bekleniyor.

"Yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATA GYO Genel Müdürü Onur Karahan, 2026'nın ilk yarısında toplam varlıklarını 1 milyar lira seviyesinin üzerine taşıyarak güçlü büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Karahan, Lüleburgaz, Kayseri/Talas ve Tekirdağ Ata Corner yatırımlarının düzenli kira geliri üretmeye devam ettiğini, Kilis Ata Corner projesinde de inşaat sürecinin yaklaşık yüzde 40 tamamlanma seviyesine ulaştığını vurgulayarak, "Ata Corner konseptimizle Anadolu'da seçici ve yüksek potansiyelli yatırımlara odaklanarak sürdürülebilir büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılın ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, şunları kaydetti:

"2026'nın ikinci yarısında önceliğimiz, mevcut portföyümüzü en verimli şekilde yöneterek kira gelirlerimizi desteklemek ve Kilis Ata Corner projemizin inşaatını tamamlamak olacak. Piyasa koşullarına bağlı olarak uygun fırsatlar oluştuğunda yeni yatırımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Güçlü finansal yapımız ve disiplinli büyüme yaklaşımımızla yatırımcılarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATA GYO'nun Varlıkları 1 Milyar Lirayı Geçti - Son Dakika

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