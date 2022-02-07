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Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor - Son Dakika

Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor

07.02.2022 19:06

Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor200 yıllık olduğu tahmin edilen bir "siniyi" gün yüzüne çıkardı.

Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor

SİİRT Siirt'te bakır ustası Fatih Bakırcı, bodrumda babasına, dedesinden kalma eşyaları karıştırırken, Osmanlı döneminden kalma, 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bir "siniyi" gün yüzüne çıkardı.

Bakırcılar Çarşısı'nda baba mesleğini icra eden Fatih Bakırcı, dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu paslanmış siniyi temizleyerek şekil verdi. Siniye şimdi paha biçemiyor.

Yıllardır bakırcı ustası olduğunu söyleyen Bakırcı, bu mesleği babasından öğrendiğini ve ilk gün ki, aşkla yaptığını söyledi.

Ellerine geçen eski bakır eşyaları dekoratif motiflerle işlediklerini aktaran Bakırcı, "Bu siniyi depoyu temizlerken eski eşyaların arasında buldum. Yaklaşık bir haftadır bunu temizlemeye çalışıyorum. Osmanlıdan kalma bir sinidir. Yaklaşık 150-200 yıllıktır. Babamın dedesinden kalma. Bir haftadır onunla uğraştım. Ben bunu antikacılara cazip bir fiyata satmak istiyorum" dedi.

Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor
Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor
Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor

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Osmanlı, Siirt, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ata yadigarı yaklaşık 200 yıllık 'Sini' buldu: Elden geçirdikten sonra paha biçemiyor - Son Dakika
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