Atakey\'den İlk Çeyrekte %3 Büyüme

Atakey, yılın ilk çeyreğinde 19 bin 300 ton dondurulmuş ürün üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 büyüme gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren dondurulmuş patates üreticisi Atakey Patates, 2025 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı.

Yüksek üretim kapasitesi, genişleyen ürün portföyü ve artan satış hacmiyle yılın ilk 3 ayında sağlıklı bir performans sergileyen Atakey, 19 bin 300 ton dondurulmuş ürün üreterek, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 13 büyüme kaydetti. Şirket, bu yıl 115 bin ton ham patates ve yaklaşık 5 bin 500 ton soğan hasadı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Geçen çeyrekte devreye alınan yeni ürünler kaplamalı soğan halkası ve peynir çubuğu üretim hattı, bu yılın ilk 3 ayında 1600 tonluk üretimle, beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

İlk çeyrekte 16 bin 600 tonluk dondurulmuş ürün satışı gerçekleştiren Atakey, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 1,4 artırdı. Geçen yılı 62 bin 900 ton ürün satışıyla kapatan şirket, bu sene bu rakamı 74 bin tona çıkarmayı planlıyor.

TAB Gıda'ya yapılan satışlar, yılın ilk 3 ayında yüzde 44 artarak toplam satışların yüzde 74'ünü oluşturdu. Grup dışı satışlar ise yüzde 34'lük büyüme ve yüzde 26'lık payla istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Atakey, çok kanallı satış stratejisi sayesinde, farklı pazar koşullarına esneklikle uyum sağlamayı bu çeyrekte de sürdürdü. Çin, Irak ve Özbekistan'a toplam 1700 tonluk ihracat gerçekleştiren şirket, çeşitli potansiyel pazarlarda yeni açılımlar için adımlar attı. 2025 ihracat hedefi yaklaşık 5 bin ton olarak belirlenen şirket, mevcut tedarik gücü ve operasyonel yapısıyla bu hedefe ulaşmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

"2025'e güçlü bir başlangıç yaptık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakey İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, 2025'e güçlü bir başlangıç yaptıklarını, üretim ve satışlarda büyümeye devam ettiklerini belirtti.

Özgül, "Üretim ve satış tarafında yakaladığımız ivme, tedarik zinciri gücümüz ve operasyonel disiplinimiz sayesinde gerçekleşti. Bu ivmeyi yılın geri kalanında sürdürerek daha yüksek hedeflere ulaşmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katkıları nedeniyle tüm paydaşlarına teşekkür eden Özgül, " Türkiye'nin lider dondurulmuş patates üreticisi ve Avrupa'nın en büyük üreticilerinden biri olarak hedefimize koşuyoruz. Sağlam tedarik zincirimiz, güçlü operasyonel kabiliyetimiz ve büyüyen ürün portföyümüzle önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.