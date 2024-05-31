Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı - Son Dakika
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Ekonomi

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı

Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra farklı türdeki ağaçlarla dikkat çeken bir sera alanı bulunuyor. Serada ayrıca iç mekan balkon çiçekleri de yetiştiriliyor.

31.05.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı, belediye ekiplerinin yetiştirdiği çeşitli sebze ve meyvelerin yanı sıra farklı türdeki ağaçlarıyla dikkat çekiyor.

Alanlı Mahallesi'nde yaklaşık 3 bin 700 metrekarelik alan içerisinde bulunan tesisin, 450 metrekaresinde açık bitki yetiştiriciliği yapılıyor. 48 farklı türde ağacın bulunduğu sera alanında, 40'ı Atakum Belediyesi'nin kendi üretimi olmak üzere 70 farklı türde çalı yer alıyor. Serada ayrıca 40 farklı türde ağaç ve 7 farklı türde iç mekan balkon çiçekleri yetiştiriliyor. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla, seranın üretim kapasitesi gün geçtikçe artırılıyor.

"Verimi ve kalitesi yüksek ürünler yetiştiriliyor"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, çalışmaların kentteki sebze ve meyve yetiştiriciliğine canlılık kazandıracağını belirterek, "Belediyemizin teknik ekibi, tesisimizde seracılık faaliyetleri için yoğun mesai harcıyor. Seramızda çeşitli sebze, meyvelerin yanı sıra farklı türde çok sayıda ağaç ve bitki yetiştiriliyor. Uzmanlarımızın özverili çalışmalarıyla, verimi ve kalitesi yüksek ürünler, elde ediliyor. Seracılık faaliyetlerimiz kent ekonomisine önemli katkılar sağlarken, doğaya kazandırdığımız ağaçlar Atakum'a nefes aldıracak. Kentimizin üretimine, tarımına ve ekonomisine destek verecek çalışmalara, ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sera Alanı - Son Dakika

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