Atalay Gümrah CEO'luktan ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Atalay Gümrah CEO'luktan ayrılıyor

Atalay Gümrah CEO\'luktan ayrılıyor

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, sağlık sorunları nedeniyle 2024'te görevden ayrılacak.

22.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su olarak görev yapan Atalay Gümrah, 2024 sonu itibarıyla aktif görevlerinden ayrılma kararı aldı.

2017 yılından bu yana Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su olarak görev yapan Atalay Gümrah, kişisel tercihleri ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2024 sonu itibarıyla aktif görevlerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Gümrah, yeni yıldan itibaren Holding Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı olarak Topluluğa katkılarını sürdürecek. Geçiş döneminde Topluluk üst yönetimi doğrudan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'na bağlı olarak çalışacak.

Atalay Gümrah kimdir?

Atalay Gümrah, Galatasaray Lisesi'nin ardından lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu'nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında VitrA UK'de Ticaret Müdürü, 1997'de Rusya'daki EBM Jsc'nin Şirket Müdürü, 1999-2005 yılları arasında, sırasıyla İntema'nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı. Ocak 2011'de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Atalay Gümrah, 2013 yılının Ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra, Grup Başkanlığı görevini de üstlendi. Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Gümrah, 1 Şubat 2017 itibarıyla Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su oldu. Eczacıbaşı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Eczacıbaşı Holding Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Gümrah; aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı ve 1 Ocak 2022 yılından beri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeAlmanya İş Konseyi Başkanlığı'nı sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eczacıbaşı Topluluğu, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atalay Gümrah CEO'luktan ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:12 Yine mesaj vermeye kalktılar FETÖ elebaşı Gülen’in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay Yine mesaj vermeye kalktılar! FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü oda numarasında dikkat çeken detay
18:03 Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli’ye git Öcalan çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git
17:45 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın
16:38 Bahçeli’nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti’de hareketlilik Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti'de hareketlilik
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
10:01 Ünlü Rapçi Sean ’P Diddy’ Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti Ünlü Rapçi Sean 'P Diddy' Combs, diğer ünlülerin yanında 13 yaşındaki bir kıza tecavüz etti
09:53 Adana’da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi Adana'da yangın faciası: 3 çocuk feci şekilde can verdi
09:48 Bakan Memişoğlu’ndan “yenidoğan çetesi“ açıklaması: 5 Mayıs 2023’te Emniyet’ten yardım istedik Bakan Memişoğlu'ndan "yenidoğan çetesi" açıklaması: 5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten yardım istedik
09:39 Altın fiyatları kritik eşiği aştı Altın fiyatları kritik eşiği aştı
09:32 Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı Yenidoğan çete üyesinin kendi adıyla bir televizyon dizisinde oynadığı ortaya çıktı
09:13 Benzin ve motorinde indirim Benzin ve motorinde indirim
09:12 Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı Kamu personeli olmak isteyenler için işe alım ilanları yayımlandı
09:06 Hakan Şükür’ün ardından FETÖ’cü Enes Kanter’den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi Hakan Şükür'ün ardından FETÖ'cü Enes Kanter'den de teröristbaşı Gülen için paylaşım geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2024 19:51:36. #1.13#
SON DAKİKA: Atalay Gümrah CEO'luktan ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.