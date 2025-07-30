Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Ekonomi

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

30.07.2025 08:55
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Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ yönetim kurulu üyeliğine Fatih Altınkayık'ın ataması yapıldı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Selçuk Erdal Günal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Mete Saat getirildi.

TÜBİTAK yönetim kurulu üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri genel müdür yardımcılıkları için Erdinç Güneş ve Hüseyin Akbaş görevlendirildi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alınırken, bu suretle boşalan genel müdür yardımcılığına Ceyhun Bozçalar'ın ataması gerçekleştirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Mithat Gülsever getirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tarım, Son Dakika

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