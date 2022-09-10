AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi - Son Dakika
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AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

10.09.2022 17:08
AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, bazı gayrimenkullerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü, bazı gayrimenkullerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

AOÇ'nin sosyal medya hesabından, bazı arazilerin devri veya satışına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, "Çeşitli medya kuruluşlarında yer alan AOÇ'deki bazı gayrimenkullerin TOBB'a devredildiğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu satışa konu Söğütözü'nde bulunan ve eski Başbakanlığa ait lojmanlar, AOÇ arazilerinin dışındadır." ifadelerine yer verildi.

AOÇ'ye ait lojman veya arazilere ilişkin bir satış veya devrin söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, 1983'ten bugüne kadar AOÇ arazilerinde herhangi bir satış veya devir işlemi yapılmadığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: AOÇ, bazı arazilerin satıldığı veya devredildiğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi - Son Dakika
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