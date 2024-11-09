Atatürk'ü Anma Mesajı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, Atatürk'ün tarihe damga vuran, örnek bir komutan ve devlet adamı olduğunu vurgulayarak, "Eserlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. O'nun bize çizdiği aydınlık yol, her daim rehberimiz olacak" dedi.

Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Büyük kurtuluş mücadelemizin başlatıcısı ve önderi, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü, bir 10 Kasım'da daha şükran ve minnetle anıyoruz.

Aziz milletimiz, O'nun önderliğinde dünyada emsali olmayan bir başarı öyküsüne imza atmıştır. Eminim ki; bizim neslimiz ve bizden sonraki nesiller, Atatürk'ün ülkemiz için koyduğu hedeflerden hiçbir zaman kopmayacak ve O'nun aziz hatırasına layık olacaktır.

Türk iş dünyası olarak, bağımsızlık savaşımızın ardından en önemli mücadelemizin, uygarlık ve ekonomik gelişim üzerine olduğunu bilerek çalışmaya devam edeceğiz.

Kurtuluş mücadelemizin önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek hatırası önünde, bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun." - ANKARA