Atatürk Üniversitesi'nde Buğday Hasadı Yapıldı
Ekonomi

Atatürk Üniversitesi'nde Buğday Hasadı Yapıldı

Atatürk Üniversitesi\'nde Buğday Hasadı Yapıldı
08.08.2025 13:52
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 450 dekar alanda buğday hasadı yapıldı, tarımsal sürdürülebilirlik hedeflendi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yaklaşık 450 dekar alanda ekimi yapılan buğdayın hasadı yapıldı.

Erzurum Ovası'nda biçerdöverlerle gerçekleştirilen buğday hasadı dualarla başlatıldı. Atatürk Üniversitesi bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlama amacıyla kurulan Bitkisel Üretim Uygulama Araştırma Merkezi, başta bölge tarımı olmak üzere ülke genelinde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda ekilen buğdayların hasadı yapıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Üniversitemiz hem bilgi üretim merkezi hem de uygulama sahası"

Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, emeğin, sabrın ve bilimin meyvesi olan bir hasat töreninde olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, " Tarım, yalnızca toprağa tohum ekmek değil; aynı zamanda geleceğe umut ekmektir. Bu umut, bilimle birleştiğinde daha da büyür, kök salar ve tüm toplumu besleyen güçlü bir ağaca dönüşür. Üniversitelerimiz, bu sürecin hem bilgi üretim merkezi hem de uygulama sahasıdır. Atatürk Üniversitesi olarak, sadece akademik bilgiyle yetinmeyip bu bilginin sahaya yansımasını da önemsiyoruz. Bugün burada yapılan hasat, bu anlayışın ve iş birliğinin somut bir göstergesidir. Toprağa emek veren, alın teri döken tüm çiftçilerimizi gönülden kutluyor; bu sürece katkı sunan hocalarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toprağımızın bereketi daim, emeğimizin karşılığı bol olsun" şeklinde konuştu.

Çiftçiye ve üreticiye destek hedefi var

Bitkisel Üretim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Haluk Çağlar Kaymak, hasat edilen ürünlerin hem çiftçiye destek amacıyla tohum olarak hem de piyasaya verildiğini belirterek, "Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek istiyoruz. Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek vizyonumuzun önemli bir unsuru. 3 bin 850 dekar buğday (altınova, rones, falado), 950 dekar kara buğday, 5 bin dekar çayır otu, 250 dekar arpa, 250 dekar yulaf, 220 dekar silajlık mısır ve 950 dekar şeker pancarı üretim alanlarına sahip olan Bitkisel Üretim Uygulama Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nde toplam 36 personel çalışıyor. 13 adet traktör, 1 adet kepçe, 3 adet hizmet aracı, 1 adet büyük balya makinesi, 1 adet 3 tonluk tam otomatik ilaçlama makinesi ve muhtelif tarım aletleri makinesi parkımız var. Merkezimiz sürekli öğrenen birer çiftçi eğitim okuluna/ akademisine dönüştürmeyi misyon olarak belirlemiştir. Söz konusu akademileri, uygulamalı eğitimlere ve yaparak öğrenmeye imkan sağlayacak çiftçi eğitimleri olarak yapılandırmak bizim için çok değerli. Tarımsal AR-GE alanında faaliyet gösteren kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile "tarım eğitim-öğretimine" yönelik iş birliği protokollerinin hazırlanması ve ortak çalışma ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tarımın saygınlığının artırılması ve tarımsal öğretimde mesleki uygulama yöntemlerini geliştirmek ve uygulamaları artırmakta önemli hedeflerimizden birisidir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Atatürk Üniversitesi'nde Buğday Hasadı Yapıldı

SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi'nde Buğday Hasadı Yapıldı - Son Dakika
