Atıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Atıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor

Atıl Araziler Tarıma Kazandırılıyor
18.07.2025 11:19
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Edirne'de damla sulama yöntemiyle kullanılmayan arazilerde çeltik yetiştirilmeye başlandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kullanılmayan araziler "damla sulama" yöntemiyle tarıma kazandırılıyor.

Balabankoru köyünde sulama imkanlarının kısıtlı olması ve toprak yapısı nedeniyle bazı arazilerde tarım yapamayan çiftçiler, devlet desteğiyle damla sulama yöntemiyle ekim yapmadıkları arazilerde çeltik yetiştirmeye başladı.

Çiftçiler hem destekten hem de arazilerinde yeniden üretim yapmaktan memnuniyet duyuyor.

"Su tasarrufu sağlıyor"

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz, AA muhabirine, köyde bazı arazilerin kumlu bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Durmaz, ekim yapılamayan tarım arazilerinde damla sulama yöntemi uygulamaya başladıklarını belirtti.

Devletin damla sulama ile üretim yapan çiftçiye yüzde 75 tohum desteği sağladığını belirten Durmaz, şunları kaydetti:

"Yeni bir yöntem denemeye başladık, kullanılmayan araziler damla sulamayla çeltik alanına dönüştürüldü. Köyümüz için deneme yaptığımız bir alan. Bunda muvaffak olursa üreticilerimiz devam edecek. Bu yöntemin vahşi sulamaya göre verimi biraz daha düşük oluyor ancak kullanılmayan arazi tarıma açılıyor. Devletimiz bunun desteğini daha da arttırırsa bölgemizde daha da yaygın hale gelecektir. Çeltik yetiştirmede yüzde 80 su tasarrufu sağlıyor. Susuzluk problemimize bir nebze de olsa katkı sağlayacak bir yöntem."

Durmaz, kullanılmayan arazilerin tarıma açılması açısından bölgede örnek bir proje başlattıklarını kaydetti.

Çeltik engebeli arazilere de ekilebilecek

Çeltik üreticisi Nizami Balaban da damla sulama yönteminden önce köyün atıl arazilerinin sulama imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle üretim yapmadıklarını anlattı.

Köylülerin "uçan kum bölgesi" diye nitelendirdiği alanı damla sulamayla tarıma kazandırdıklarını belirten Balaban, "Daha önce kullanılmayan arazide şimdi damla sulamayla çeltik ekimi yapıyoruz ve aynı zamanda sudan tasarruf sağlıyoruz. Bölgemizde çok atıl arazi var. Çeltiği sadece ovaya ekiyoruz ancak bu yöntemle engebeli arazilerde de çeltik ekimi yapılabilir. O yüzden bu yöntemin daha da çoğalması ve desteğin artırılması lazım. Daha önce hiç ekilmeyen araziden bugün 500 kilogram ürün alabilmek güzel bir sonuç." diye konuştu.

Balaban, suyun içinde yetiştirilen çeltiği damla sulama yöntemiyle nemli toprakta yetiştirdiklerini anlattı.

Çeltik üreticisi İsmail Kaplan ise kurak bir dönem yaşadıklarını dile getirdi.

Ürün yetiştirmede suya çok ihtiyaç duyulduğunu aktaran Kaplan, "Elektriğini güneş enerjisinden sağlıyoruz damla sulamanın. Çiftçilerimize zayıf ve kullanmadıkları arazilerinde damla sulamayla üretim yapmalarını öneriyorum." dedi.

Kaynak: AA

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