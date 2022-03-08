Atıl arazilerin değerlendirilmesine devlet desteği! Tesis kurana yüzde 75 hibe verilecek - Son Dakika
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Atıl arazilerin değerlendirilmesine devlet desteği! Tesis kurana yüzde 75 hibe verilecek

08.03.2022 12:59

Atıl arazilerde, hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesi, kurutma veya işleme tesisleri kurulması, devletin sağlayacağı hibelerle desteklenecek. Üretici geliştirdiği projesine yatırdığı paranın yüzde 75'ini hibe olarak geri alacak.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılması ve hasat sonrası ürün işlemeye yönelik yatırım projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ATIL ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILACAK

Karar kapsamında hibe ödemeleri, boş bırakılan, atıl durumda bulunan veya nadasa bırakılan arazileri, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanmak suretiyle tarımsal üretime kazandırmak, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretimini geliştirmek için yapılacak. İşlemeli tarıma uygun olmayan arazilerde katma değeri yüksek bitki türlerinin üretimini artırmak, hasat sonrası kayıpları azaltmak ve katma değeri artırmak amacıyla birincil üretim sonrası kurutma veya işleme tesisleri kurmak, doğal ekolojilerinde var olan bitki türlerinin aşılama, çeşit değişimi ve benzeri teknik uygulamalarla birim alandan elde edilen verimini artırmak için de hibe verilecek.

PROJE BEDELİNİN YÜZDE 75'İNE HİBE

Yatırım konularına göre hibe oranları, proje toplam bedelinin azami yüzde 75'i olarak uygulanacak. Hibe ödemelerinden gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak. Hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları faydalanamayacak. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aynı konuda hibe desteği sağlanan yatırımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan doğrudan destekler hariç olmak üzere desteklenmeyecek. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, 5 yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.

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Yatırım, Tarım, Hasat, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Atıl arazilerin değerlendirilmesine devlet desteği! Tesis kurana yüzde 75 hibe verilecek - Son Dakika


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