Atilla Benli başkanlığında Türk Dünyası Sigorta Birliği reasüransa odaklanacak - Son Dakika
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Atilla Benli başkanlığında Türk Dünyası Sigorta Birliği reasüransa odaklanacak

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Türk Dünyası Sigorta Birliği'nin Gaziantep'teki 2. Genel Kurulu'nda Atilla Benli başkanlığa seçildi. Benli, en önemli başlığın reasürans olduğunu, ortak havuz kurulacağını ve Türkiye'nin öncü rol oynayacağını söyledi.

Türk Dünyası Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Birliğin birbirini tanıma döneminin bittiğini, artık somut adımlar atacaklarını belirterek, "En önemli başlığımız reasürans. Türkiye, en fazla potansiyele ve bilgi birikime sahip ülke, kapasite kullanım ve reasürans anlamında öncü rol oynayarak en önemli adımımızı bu tarafta atacağız." dedi.

Türk devletleri arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik bağları sigortacılık sektöründe somut ve sürdürülebilir işbirliklerine dönüştürmek amacıyla 14 Eylül 2025 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altındaki ülkelerin temsilcilerini bir araya getirmek için Türk Dünyası Sigorta Birliği kuruldu.

Bu kapsamda Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden sigorta sektörünün üst düzey temsilcilerini ve karar vericilerini buluşturmak amacıyla organize edilen Türk Dünyası Sigorta Birliği 1. Genel Kurulu, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde gerçekleştirildi.

Bu yıl Birliğin 2. Genel Kurulu Türkiye Sigorta Birliğinin (TSB) ev sahipliğinde Gaziantep'te gerçekleştirilirken, genel kurulun ardından TSB Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi Üyesi, Zurich Yaşam ve Emeklilik Genel Müdürü olan Atilla Benli, Türk Dünyası Sigorta Birliğinin yeni başkanı oldu.

"Artık somut adımlar atacağız"

Atilla Benli, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TDT çatısı altındaki ülkelerin bir araya gelerek Türk Devletleri Sigorta Konseyini kurduğunu anımsattı.

Önce iyi niyet belgesine dayalı bir başlangıç belgesinin imzalandığını, ardından Türk Dünyası Sigorta Birliğinin 1. Genel Kurulu ile Birliğin resmi hale geldiğini belirten Benli, "Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere 5 kurucu ülke var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkmenistan ve Macaristan, gözlemci üye ülkeler olarak yer alıyorlar." diye konuştu.

Birlikte 1 yıl boyunca başkanlık yapacağını belirten Benli, genel kurulda yapılan konuşmalar ve panellerden edinilen izlenimler doğrultusunda bütün üyelerin kendi ülkelerinde çalışma yapacağını, ardından çıkacak sonuçlara göre atılması gereken adımlara ilişkin aksiyon alınacağını kaydetti.

Benli, Birliğin birbirini tanıma döneminin artık bittiğini ifade ederek, "Türk Dünyası Sigorta Birliği olarak artık somut adımlar atacağız. En önemli başlığımız reasürans. Ortak Türk devletlerinin birlikte çalışabileceği havuz kurulması. Türkiye, en fazla potansiyele ve bilgi birikime sahip ülke, kapasite kullanım ve reasürans anlamında öncü rol oynayarak en önemli adımımızı bu tarafta atacağız." açıklamasını yaptı.

Çin ile Avrupa arasındaki ticaret süresini kısaltmayı amaçlayan Orta Koridor'un da üye ülkelerin topraklarından geçeceğini hatırlatan Benli, bu alanda yapılacak yatırımların güvence ve korunmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Benli, Türk dünyasının coğrafyadaki risklerinin hep birlikte sigortacılık açısından ölçülmesi ve modellenmesinin, öncelikle doğal afetler ve zorunlu sigortalar üzerinden devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şimdi parametrik sigortalarla ilgili hem akademik hem de sigorta tekniği açısından birlikte komiteler kurarak ölçümleyeceğiz. Bu modelleri sigorta riskini hesaplamakta ve fiyatlamakta kullanıp kendi coğrafyamızda mümkün olduğunca sigortayla daha az kaynağı dışarı çıkararak çok daha büyük kapasitelerle güvence sağlamaya çalışacağız. Şu anda birbirimizden ayrı olarak yapamadıklarımızı birlikte hizalanarak yapacağız. Türk coğrafyasında sigorta koruması için yaklaşık 30 trilyon liralık bir potansiyel var."

Kaynak: AA
GaziantepTürkiyeEkonomiFinansSon Dakika

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