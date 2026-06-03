Atina'da Türk-Yunan denizcilik işbirliği resepsiyonu - Son Dakika
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Atina'da Türk-Yunan denizcilik işbirliği resepsiyonu

03.06.2026 00:01
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Posidonia 2026 fuarı kapsamında Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonda, Türk ve Yunan denizcilik sektörü temsilcileri bir araya gelerek yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirilen Posidonia 2026 Uluslararası Denizcilik Fuarı kapsamında, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonda Türk ve Yunan denizcilik sektörü temsilcileri bir araya geldi.

Türk ve Yunan denizcilik sektörleri arasında yeni işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesini amaçlayan resepsiyon, iki ülkenin denizcilik çevrelerini buluşturdu.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO) ile Gemi İnşa Sanayicileri Birliğinin (GİSBİR) sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, iş insanları ve Atina'daki resmi kurumların temsilcilerinden oluşan yaklaşık 250 davetli katıldı.

Büyükelçi Erciyes, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin denizcilik alanında yükselen konumuna dikkati çekerek, Türk ve Yunan denizcilik sektörleri arasındaki işbirliği potansiyelini vurguladı.

Türkiye'nin fuara 15'i Türk Milli Pavilyonu'nda olmak üzere toplam 76 şirketle katıldığını belirten Erciyes, bu güçlü katılımın Türk denizcilik sektörünün uluslararası alandaki artan etkinliği ve rekabet gücünün somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Erciyes, Türk denizcilik sektöründe son yıllarda kaydedilen gelişmeleri hatırlatarak, Türkiye'nin artık dünyanın önde gelen denizci ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.

Türk gemi inşa sanayisinin son yıllarda önemli başarı hikayesi yazdığını belirten Erciyes, 85 aktif tersaneye sahip Türkiye'nin askeri gemilerden süper yatlara, feribotlardan çevre dostu gemilere kadar yüksek katma değerli ve uzmanlaşmış gemilerin inşasında dünya çapında yetkinlik kazandığını dile getirdi.

Sektörün geçen yıl 2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Erciyes, Türk gemi inşa sanayisinin küresel ölçekte rekabet gücünü sürekli artırdığını vurguladı.

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine de değinen Erciyes, iki ülkenin son üç yılda görüş ayrılıkları ve çözüm bekleyen temel sorunlara rağmen diyalog ve işbirliğinin mümkün olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in iki ülkenin halklarını, ekonomilerini ve geleceklerini birbirine bağlayan ortak alanlar olduğunu vurgulayan Erciyes, deniz taşımacılığı, gemi inşa, limancılık ve lojistik gibi alanlarda geliştirilecek işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından belirlenen 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşılmasına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Atina'da Türk-Yunan denizcilik işbirliği resepsiyonu - Son Dakika

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