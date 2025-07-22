ATM\'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

Banka kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Güvenlik açıklarını azaltmayı hedefleyen uygulamaya göre, 6 ay boyunca şifresini değiştirmeyen kullanıcılar ATM'lerden nakit para çekemeyecek.

6 AYLIK ŞİFRE DÖNGÜSÜ ZORUNLU OLACAK

TGRT Haber'in aktardığına göre, daha önce sadece dijital bankacılık platformlarında uygulanan şifre yenileme zorunluluğu, artık ATM işlemlerinde de geçerli olacak. Kullanıcılar, her 6 ayda bir şifrelerini değiştirmek zorunda kalacak. Aksi halde ATM'ler nakit çekimine izin vermeyecek.

SON 3 ŞİFRE YASAKLI LİSTEDE

Yeni düzenlemeye göre kullanıcılar, daha önce kullandıkları son üç şifreden hiçbirini yeniden kullanamayacak. Bu kural, güvenliği artırmak adına sisteme entegre edilen önemli bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

QR KODLU İŞLEMLERDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Yetkililer, kartla işlem yapmakta zorlanan kullanıcılar için QR kodla para çekme gibi alternatiflere de dikkat çekti. Özellikle mobil bankacılığa alışık olmayan yaşlı bireylerin, bu yeni sistemde desteğe ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

AMAÇ: DOLANDIRICILIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEK

Düzenlemenin temel amacı; kart dolandırıcılıklarını azaltmak, kullanıcı bilgilerinin çalınmasını önlemek ve finansal sistemin güvenliğini artırmak. Ancak, her 6 ayda bir yeni şifre ezberlemek zorunda kalacak milyonlarca kullanıcıyı da zorlu bir alışma süreci bekliyor.