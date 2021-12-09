ATO, aktarlık için ulusal yeterlilik çalışmalarına başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO) "Aktar Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı" düzenledi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren çalıştay, ATO Duatepe Salonu'nda yapıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, konuşmasında, aktarlık ulusal yeterliliğinin hazırlanmasıyla, aktarların mesleklerini en doğru bilgilerle icra edeceklerini belirterek, "Toprağın şifası, tüketiciye belgeli bir meslek aracılığı ile ulaşacak. Bu alanda 7,5 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak mümkün." ifadesini kullandı.

Aktarlar Derneği Başkanı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Mert Ünyazıcı da "Aktarlık için tanımlanacak standart ve yeterlilikle eğitimli aktarlar yetişecek, meslek değer kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

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