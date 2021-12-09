ATO aktarlık için ulusal yeterlilik çalışmalarına başladı

Ankara Ticaret Odası (ATO), "Aktar Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı" ile aktarlık mesleğinin yeterliliklerini tanımlamak için kolları sıvadı.

ATO, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile gerçekleştirdiği protokol uyarınca 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği ve sektör temsilcileriyle birlikte hazırladığı Aktarlık Mesleği Ulusal Meslek Standartı'nın ardından "Aktar Ulusal Yeterliliği" için bir çalıştay düzenledi. Tanımlanan meslek standardı temel alınarak mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren "Aktar Ulusal Yeterliliği"nin hazırlık çalıştayı ATO Duatepe Salonu'nda gerçekleşti.

"Hedef 7,5 milyar dolar"

ATO Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi Üyesi Halil İbrahim Yılmaz, çalıştayda yaptığı konuşmada aktarlık mesleğinin gelişiminin ve devamının nitelikli iş gücü ile sağlanabileceğini belirterek, bunun için iş gücünün eğitilerek belgelendirilebileceği bir sistem oluşturulması gerektiğini söyledi. Ulusal yeterlilik çalışmasıyla bitki bilimi ve aktarlık kültür mirasının korunacağına dikkat çeken Yılmaz, "Kültürel hafızamızı korumak ve yeni nesillerde sürdürülebilir hale getirmek adına aktarlık mesleğini muhafaza edersek, geleneği ve uygulayıcısını koruduğumuz gibi gelecek kuşaklara bilginin aktarılmasını da sağlamış olacağız" dedi. - ANKARA