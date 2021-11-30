ATO Başkanı Baran büyüme rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, büyümede sanayi üretimi ve ihracatın etkisinin arttığını belirterek, "Ekonomimizin yön değiştirerek büyüdüğünü görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulan 2021 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri dünyada devam ederken büyümesini sürdürdüğünü ve yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydettiğini vurgulayan Baran, gayrisafi yurt içi hasılayı (GSYH) oluşturan faaliyetler bazında incelendiğinde, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 22,6, hizmetlerin yüzde 20,7, sanayinin yüzde 10 artış gösterdiğini bildirdi.

Baran, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 19,9, inşaat sektöründe yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe ise yüzde 5,9 gerileme kaydedildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"GSYH verileri incelendiğinde ekonomimizin yön değiştirerek büyüdüğünü görüyoruz. Kovid-19 pandemisi öncesi inşaat ve turizm sektörünün öncülük ettiği, iç tüketim canlılığının katkı sağladığı bir büyüme performansı sergileniyordu. Pandemi süreci ve iklim değişikliğinin etkileri büyümeye de yansıdı. İnşaat ve tarım sektörünün büyüme performansları negatif yönde etkilendi. Bu süreçte sanayi üretimi ve ihracattaki artış büyümenin öncüleri oldu."

"Türkiye dünyanın tedarik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Ülke kalkınmasının üretim, istihdam ve ihracat eksenli olmasının sonuçlarının alınmaya başlandığını vurgulayan Baran, "Bu da önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme modeline katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Salgının tedarik zincirlerini bozduğuna işaret eden Baran, Türkiye'nin üretim performansı ve ihracat pazarlarındaki genişlemeyle dünyanın tedarik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğine işaret etti.

Baran, büyümenin topluma refah olarak yansımasının önemine de vurgu yaparak, bu konuya özel önem verilmesi gerektiğini belirtti.