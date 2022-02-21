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ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika

ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu

21.02.2022 14:55
ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin kademeli elektrik tarifesi ile ilgili yaptığı çalışmaya tacirlerin de dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin kademeli elektrik tarifesi ile ilgili yaptığı çalışmaya tacirlerin de dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 1 Mart'a kadar tamamlamayı hedeflediği ve esnafa indirimli tarife öngören düzenlemeye Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi ticari işletmelerin de dahil edilmesini istedi. Üyelerinin son dönemdeki yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorlandığını dile getiren Baran, ticarette aynı sektörde faaliyet gösteren ve farklı kuruluşlara kayıt olan işletmelerin eşit uygulamaya tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

Baran, birçok işletmede elektrik faturalarının kira giderlerini geçtiğini belirterek, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu gider kaleminden çok fazla etkilendi. Birçok işletme için sürdürülebilirliği olmayan yüksek elektrik faturalarına indirimli tarife, reel sektörün devamı açısından çok önemli" diye konuştu. - ANKARA

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ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Enerji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, kademeli elektrik tarifesine tacirlerin de dahil edilmesi çağrısında bulundu - Son Dakika
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