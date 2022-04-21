Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

21.04.2022 11:07
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vakhabov, beraberindeki heyetle Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davron Vakhabov, beraberindeki heyetle Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyarette Baran, Özbekistan'da birçok alanda faaliyet gösteren 2 bini aşkın işletmenin Türk reel sektörünün yeteneğini temsil ediyor olmasından gurur duyduğunu bildirdi.

Özbekistan'ın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Baran, "Ülkelerimiz arasındaki 3,5 milyar dolar düzeyindeki ticareti yeterli görmüyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Özbekistan ile ticaretimizde en kısa sürede 5 milyar dolar ve ardından da 10 milyar dolarlık rakama ulaşmak istiyoruz. ATO olarak bu hedef doğrultusunda her türlü çalışmayı yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO olarak Özbekistan ile ticaret hacmini geliştirmek için direkt ulaşımın önemini bildiklerini ve Esenboğa'dan Taşkent'e direkt uçuş konulması için Türk Hava Yolları ile temasta bulunduklarını belirterek, Özbekistan'ın onay vermesinin ardından Esenboğa-Taşkent hattında direkt uçuşların başlayabileceğini kaydetti.

Ziyarette Ankara ekonomisine ilişkin bilgi veren Baran, başkentte ilaç üretiminin de içinde yer aldığı medikal üretim ile savunma ve makine sanayisi üretiminin ön plana çıktığını, sağlık başta olmak üzere turizmde gelişme hedefi bulunduğunu anlattı.

İş birliğini geliştirmek için destek talebi

Vakhabov da Türkiye ile Özbekistan'ın aynı dil ve kültüre sahip olduklarına dikkati çekerek, Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istediklerini bildirdi. Göreve başlayalı iki hafta olduğunu anımsatan Vakhabov, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ATO ile görüşüp, üyelik sistemleri ve üyelere sunulan hizmetlere ilişkin bilgi alarak, Özbekistan'da benzer modeli uygulamak istediklerini kaydetti.

İki ülke arasında birçok alanında iş birliğini geliştirmek için ATO Başkanı Baran'dan destek isteyen Vakhabov, Türkiye'de organize sanayi bölgelerini yapan inşaat firmalarının Özbekistan'da da söz konusu bölgelerden inşa etmelerini istediklerini belirtti. Vakhabov, bazı illerde örneğini gördüğü, farklı ürünler için oluşturulan pazarları Özbekistan'da da kurmayı planladıklarını bildirdi.

Vakhabov, Özbekistan'da ilaç ve eczacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin bulunduğunu, üretim de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Üretim var ama 35 milyon insanımıza yetmiyor. İhtiyacımız olan ilaçların yüzde 80'ini ithal ediyoruz. Bu alanda ülkemize yatırım yapmak isteyen olursa hem Özbekistan'ın hem de komşu ülkelerimizin ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Gıda ve tekstil alanında yatırım ve üretim konularında iş birliği için iletişim kurdukları işletmeler hakkında da ATO Başkanı Baran'a bilgi veren Vakhabov, Başkent Ankara'ya Özbekistan'dan termal ve sağlık turizminden faydalanmak üzere turist getirilebileceklerini de kaydetti.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti
Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vakhabov, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti - Son Dakika


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