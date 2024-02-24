ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi\'nde Kariyer Günü etkinliğine katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğine katıldı. Programda konuşan ATO Başkanı Baran, "Reel sektörün en önemli sorunlarından biri eleman bulamamak" dedi.
ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin geleneksel olarak düzenlediği "Kariyer Günü" etkinliğinin açılış programına katıldı. Üniversite'nin Gölbaşı Yerleşkesi'nde yer alan Turizm Fakültesi'nde gerçekleşen programın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yazıcıoğlu birer konuşma yaptı. ATO Başkanı Gürsel Baran, iş hayatından yola çıkarak gençlere deneyim ve tecrübelerini aktardığı konuşmasında, reel sektördeki istihdam sorununa da değindi. İş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi açısından üniversitelerin reel sektör ile birlikte gerçekleştirdiği bu tür etkinliklerin önemine dikkat çeken Baran, iş dünyasının eleman bulma sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Özellikle bazı meslekleri devam ettirecek gençler olmadığı için mesleklerin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Baran, "Reel sektörün en önemli sorunlarından biri çalıştıracak eleman bulamamak. Bazı meslekler, devam ettirecek gençler olmadığı için yok oluyor. Bazılarında ise çalışacak kimse bulunamıyor" dedi.
"Turizm her geçen gün gelişen, büyüyen bir alan"
Turizm sektörünün her geçen gün büyüyen, gelişen bir alan olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, bu alanda eğitim alan gençlerin yeni girişim ve fikirlerle sektöre katkı sağlayacağını ifade etti. Baran, "Turizm sektörü, sağlıktan gastronomiye, kongreden spora birçok türü olan ve her geçen gün gelişen, ilerleyen bir alan. Bu alanda teknolojiyle buluşan, üretici fikirlere, girişimlere her zaman ihtiyaç var. Sizler, bu ihtiyaca cevap verebilir, sorumluluk alarak, eksiksiz, sabırla, hevesle çalışarak başarıyı yakalayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
"Başarının yolu sevmek"
Gençlere yaptıkları işi sevmeleri tavsiyesinde bulunan ATO Başkanı Baran, "Sizlere tavsiyem, hangi iş olursa olsun, severek yapın. Zamanınızı kiraya vermeyin. Yani sonunda para kazanacağım düşüncesiyle çalışmayın. Sevdiği işi yapan, işini severek yapan çalıştığını düşünmez bile. Bir ömür boyunca bir işi başarıyla sürdürmenin yegane yolu sevmektir. Aslına bakarsanız hayatın her alanında mutlu olmanın yolu sevmekten geçiyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Baran, Kariyer Günü kapsamında açılan firma stantlarını ve okulun mutfak çalışma alanlarını ziyaret ederek, bilgi aldı. Etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fulya Bayraktar ve Prof. Dr. Kürşat Göktürk, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, ATO Şehir Tanıtımı ve Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Birol Akman ile Tiyatro Sanatçısı Bekir Aksoy, akademisyen ve öğrenciler katıldı. - ANKARA
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