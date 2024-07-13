ATO Başkanı Gürsel Baran: Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırıyı unutmayacağız

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, hain darbe girişiminin demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği, ülke büyümesini hedef aldığını belirterek, "Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırıyı unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Baran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, ???????Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin demokrasiyi, milli birlik ve beraberliği, Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini hedef aldığını belirtti.

Türk milletinin, ???????15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği kahramanca mücadelenin içeride ve dışarıda hainlerin oyununu bozduğunu belirten Baran, "Ülkemizi bölmek isteyen güçlerle işbirliği yapan hain terör örgütünün 15 Temmuz gecesi kalkıştığı ihanet karşısında, milletimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ve çağrısıyla meydanlara inerek canını ortaya koymuş, demokrasiye, istiklal ve istikbaline sahip çıkmış ve demokrasiden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir." ifadesini kullandı.

Baran, 15 Temmuz'un demokrasinin yanı sıra ekonomiye, yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir darbe olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin büyük ve müreffeh bir ülke haline gelmesini engellemeye çalışan demokrasi düşmanlarına geçit verilmeyeceğini bildiren Baran, şunları kaydetti:

"Ankara iş dünyamız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında darbeci zihniyetin ülkemiz ekonomisine sinmesine izin vermemiştir. 15 Temmuz hainlerinin ekonomide oluşturmaya çalıştığı tahribata karşı daima teyakkuz halindeyiz. Ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırıyı unutmayacağız. Darbeciler ve işbirlikçileri de bu milletin demokrasiden asla vazgeçmeyeceğini unutmasın. Bu önemli günün yıl dönümünde vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkmak için canını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum."