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ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi indiriminde prosedür kolaylaştırılmasını talep etti - Son Dakika
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ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi indiriminde prosedür kolaylaştırılmasını talep etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergisini düzenli ödeyen mükellefe yönelik indirim uygulamasında prosedürün kolaylaştırılmasını talep etti. Baran, verginin önemine dikkat çekerek, vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini ve teşvik edici uygulamaların artırılmasını istedi. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Ali Aslankaya da mükelleflere yönelik bilgilendirme toplantılarının önemini vurguladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, vergi indiriminde prosedür kolaylaştırılmasını talep etti
12.01.2024 - 12:22,
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, vergisini düzenli ödeyen mükellefe yönelik indirim uygulamasında prosedürün kolaylaştırılmasını talep etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "Vergi İndirimi ve 2024 Yılında Yapılacak Güncellemeler" konulu toplantı Oda'da gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, verginin, hem ödeyen işletmeler hem de toplayan kamu açısından önemine işaret ederek, yeniden yapılandırma düzenlemelerinin vergi sistemini olumsuz etkilediğini bildirdi.

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin desteklenmesini talep eden Baran, "Vergisini düzenli ödeyen mükellefe yönelik indirim uygulamasında prosedür kolaylaştırılıp, teşvik edici uygulamalar artırılmalı." ifadesini kullandı.

Baran, ülke ekonomisi için vergi gelirlerinin önemine dikkati çekerek, " Türkiye Cumhuriyeti, bir asırlık ömründe devraldığı borçları ödediği gibi dünyanın en büyük ekonomileri arasına da adını yazdırdı. Bu gelişimde vergi gelirlerinin payı büyük. O yüzden vergilerin ekonominin can damarı olduğunu, ödediğimiz vergilerle bu ülkenin ayakta kaldığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Ali Aslankaya da mükelleflere yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarını önemsediklerini ve vergi mükelleflerine kapılarının 7 gün 24 saat açık olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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