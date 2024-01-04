ATO Başkanı: Kış Lastiği Takılmalı, Tedbirli Olmalıyız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel ısınma nedeniyle mevsim normalleri dışında hava şartları yaşandığını ancak buna güvenerek tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirterek, "Kış lastiğine geçiş zorunluluğu 1 Aralık tarihinde başladı. Kar yağmadığını, havaların iyi gittiğini düşünerek tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Aniden bastırabilecek kış için hazırlıklı olalım, araçlarımıza kış lastiği taktıralım, kazalara karşı önlem alalım" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun 39 No'lu Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi Başkanı Fatih Çalışkan, Meclis Üyesi Aykut Kiraz, Komite Üyeleri Abdullah Özdoğan ve Veysel Güden ile birlikte, komiteye kayıtlı işletmeleri ziyaret etti. İşletmelerde incelemelerde bulunarak, sektör hakkında bilgi alan Baran, ATO üyeleriyle sohbet ederek, talep, görüş ve önerileri de dinledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemelerine göre, 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan Baran, "Küresel ısınma mevsim normallerini değiştirdi. Normalde yağışlı olan bu dönem şu anda normallerin üzerinde seyrediyor. Hava değişimi olduğunda da birden yüksek derecelerde düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla bu süreçte karın yağmadığını, havaların iyi gittiğini düşünerek tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Aniden bastırabilecek kış için hazırlıklı olalım, araçlarımıza kış lastiği taktıralım, kazalara karşı önlem alalım" diye konuştu. Gece ve gündüz hava sıcaklıkları arasındaki derece farkının da yüksek olduğuna dikkat çeken Baran, "Trafik kazalarının çoğu yol tutuşu sıfıra düşen aşınmış lastiklerden kaynaklanıyor. Kış lastikleri 7 derecenin altı sıcaklıklarda yumuşaklığını ve tutma özelliğini koruyarak, yol tutuşunu artırıyor. Sürücülerimizden daha güvenli bir sürüş ve makul fren mesafesi için mevsimine göre lastik kullanmasını rica ediyoruz" dedi.

Baran, ATO'nun Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi'nin gerek üyelerinin sorunlarının dile getirilerek çözüme kavuşturulması gerekse lastik kullanımı konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması konularında etkili çalışmalar yürüttüğünü belirterek, Komite Başkanı Fatih Çalışan ile üyelere teşekkür etti. Baran, ziyaretinde ATO üyesi işletmelere 1. İzmir İktisat Kongresi temalı ATO 2024 takvimini de hediye etti. - ANKARA