ATO, Berlin Turizm Fuarı\'nda Ankara\'nın turizm potansiyelini tanıttı

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO), Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB Berlin), başkent turizm potansiyelini tanıtmak üzere stant açtı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan fuar, dünyanın farklı ülkelerinin seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinden profesyonellerini ve seyahat meraklısı binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

ATO'nun kurduğu yaklaşık 30 metrekarelik stantla, "Kongre ve Ziyaretçi Bürosu" markası altında Ankara'nın turizm potansiyeli, "Health Ankara" markası altında da sağlık turizmi potansiyeli tanıtılıyor.

Fuarda ilgi gören ATO'nun standını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaret etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, fuarda Ankara'nın tanıtımı konusunda görev üstlenmiş olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Yaklaşık 168 bin üyemizin tamamını doğrudan ya da dolaylı etkileyen turizm sektörünün canlanması amacıyla şehrimizin tanıtımını üstlenmekten büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki bir ülkenin başkenti ne kadar çok turist alırsa, ülkenin diğer illerinin turizm gelirleri de katlanarak artar. Bu hedefle Ankara'nın sağlık, fuar ve kongre turizmi alanında bir dünya markası olması için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.