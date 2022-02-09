Üye Girişi
ATO'dan dijitalleşme yolunda yeni adım - Son Dakika

ATO'dan dijitalleşme yolunda yeni adım

09.02.2022 10:36
ATO'dan dijitalleşme yolunda yeni adım

Türkiye'de pilot oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaret sicili işlemlerine esas olan imza beyannamesini elektronik ortama taşıyan ilk oda oldu.

Türkiye'de pilot oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaret sicili işlemlerine esas olan imza beyannamesini elektronik ortama taşıyan ilk oda oldu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ATO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'de pilot müdürlük olarak seçilen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, imza beyannamelerini 8 Şubat tarihinden itibaren ATO üyelerine elektronik ortamdan vermeye başladı. Ticaret sicilinde şirket yetkililerinin imza örneklerini tasdik ettirmek isteyen ATO üyeleri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden giriş yaparak müracaatta bulunabilecek. Ticari işletmeye yetkili olarak atanan kişilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) imza örneği bulunması halinde imza beyannamesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. Böylece yaklaşık 2 saati bulan işlem, 2 dakikayı bile bulmayan bir süre içinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmiş olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak dijitalleşme çalışmalarına Covid-19 salgını sürecinde hız verdiklerini belirterek, bu süreçte ticaret sicili ve oda belge hizmetlerinin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını söyledi. Üyelerine yönelik hizmet kalitesinin arttırılması konusunda Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren oda olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Baran, "Üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak, bizim gündemimizin değişmez maddesi. Bilişim çağında ticaretin bürokrasiye takılmadan devamını sağlamak, üyelerimizin iş ve işlemlerini hızlandırmak için çalışıyoruz" dedi.

ATO üyelerinin imza beyannamesi almak için notere ya da Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gitmeden işyerlerinden ya da bulundukları ortamdan talep gerçekleştirmelerinin ticarete hız katacağını belirten Baran, "Teknolojik açılımları üyemizin hizmetine sunarak iş ve işlemlerini kolaylaştıran başta İçişleri Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ve çalışmada emeği geçen tüm kurum/kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
500

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Pilot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan dijitalleşme yolunda yeni adım - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:33 Pusu kurduğu husumetlisine pompalı tüfekle kurşun yağdırdı! Olay güvenlik kamerasına yansıdı
10:32 Kazdağları'nda mahsur kalan 21 kişiye, saatler sonra ulaşıldı ve kurtarıldı!
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
10:19 Kolombiya'da şiddetli yağışların neden olduğu toprak kaymasında 14 ölü, 35 yaralı!
10:18 Dere kenarında buldukları karacayı evlerinin salonda ağırladılar, yaralarını sardılar, öpüp kokladılar!
10:17 Herkes zam yaparken, o indirim yaptı! Çaycıyı gören tebrik ediyor
10:04 İstanbul'un barajları doldu! 1 günde rekor artış oldu
10:03 HDP, parlamenter sisteme dönmek için kilit parti! Kulat: Mesele Meclis çoğunluğu değil, Cumhurbaşkanlığını almak!
09:15 Motosikletin tekerinden uyuşturucu çıktı! Okul önünde satışını yapan karı-koca polise yakalandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 10:43:38. #1.13#
SON DAKİKA: ATO'dan dijitalleşme yolunda yeni adım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement