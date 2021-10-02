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ATO'dan, Sri Lanka ile ticari iş birliği için girişimi - Son Dakika

ATO'dan, Sri Lanka ile ticari iş birliği için girişimi

02.10.2021 10:53
ATO'dan, Sri Lanka ile ticari iş birliği için girişimi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası, Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği ve Seylan Ticaret Odası (CCC) ortak organizasyonuyla gerçekleşen "Sri Lanka ile İş Fırsatları Bilgilendirme Semineri" online olarak yapıldı.

Ankara Ticaret Odası, Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği ve Seylan Ticaret Odası (CCC) ortak organizasyonuyla gerçekleşen "Sri Lanka ile İş Fırsatları Bilgilendirme Semineri" online olarak yapıldı.

Ankara Ticaret Odası, Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği ve Seylan Ticaret Odası (CCC) ortak organizasyonuyla gerçekleşen "Sri Lanka ile İş Fırsatları Bilgilendirme Semineri" online olarak yapıldı. Seminer öncesinde ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Seylan Ticaret Odası Başkanı Vish Govindasamy iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin geliştirilmesi için İyi Niyet Anlaşması'na imza koydu. Programa Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen de atıldı. İşbirliği seminerinin açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, Türkiye ile Sri Lanka'nın geçmişten bugüne kadar siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerini eşitlik ve karşılıklı fayda esasına göre güçlendirip daha da geliştirmek arzusundaki iki ülke olduğunu söyledi. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde Sri Lanka'yı ziyaret ettiğini ve ardından Sri Lanka Devlet Başkan Rajapaksa'nın Türkiye'ye geldiğini ve karşılıklı ziyaretlerin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından fayda sağladığını anlattı. Türkiye ile Sri Lanka arasındaki dış ticaretin yaklaşık 100 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirten Baran, "Bugün imzalayacağımız İyi Niyet Anlaşmasıyla bu ilişkileri daha da yakınlaştırma adına önemli bir adım atmış olacağız" dedi. Baran, konuşmasında Ankara ekonomisi hakkında da detaylı bilgi verdi.

Hedef 500 milyon dolarlık ticaret

Toplantının açılında konuşan Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hasse de, Sri Lanka ile Türkiye'nin dostane ve kardeşçe ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi, iki ülke arasındaki tarihi derinliği yansıtmıyor" dedi.

Büyükelçi Hassen, Sri Lanka Ticaret Bakanı'nın Türkiye ile dış ticaret için 500 milyon dolarlık bir hedef ifade ettiğini söyledi. Türkiye ile Sri Lanka arasında ikili anlaşmalar imzalanacağının bilgisini veren Büyükelçi, "Bu anlaşmaların iki ay içerisinde imzalanacağını umuyoruz. Pandemi bizi eşi görülmemiş zorluklarla karşı karıya bıraktı. Lojistik faaliyetlerdeki aksamalar bu durumu daha da ağırlaştırdı. Ülkelerimiz arasındaki işbirliği bu süreçte yeni bir fırsat penceresi açacak ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracaktır" diye konuştu.

Seylan Ticaret Odası Başkanı Vish Govindasamy de konuşmasında iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve turizm alanında ilişkileri geliştirmekte kararlı olduklarını dile getirerek, "Bugün imzalayacağımız anlaşma, ülkelerimizin ticaret, yatırım ve turizm alanındaki potansiyeli ortaya çıkarmaya yardımcı olacak" dedi.

Sunumlar yapıldı

İyi niyet anlaşmasının ardından Seylan Ticaret Odası ile Ankara Ticaret Odası üyeleri arasında B2B toplantıları yapılmasını önerdiklerini kaydeden Govindasamy, Baran başkanlığında bir ATO heyetini Sri Lanka'ya davet etti. Konuşmaların ardından Baran ve Govindasamy iki Oda arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik maddeler içeren İyi Niyet Anlaşması'nı imzaladı. İşbirliği seminerinde, Medikal Ekipman ve Cihaz, Tarım, Gıda ve Gıda İşleme, Bilgi ve İletişim sektörlerine ilişkin sunumlar yapıldı. - ANKARA

Togo Cumhuriyeti, Sri Lanka, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan, Sri Lanka ile ticari iş birliği için girişimi - Son Dakika Ekonomi


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